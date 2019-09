Efekt ubogacenia kulturowego. Po masowej imigracji w Szwecji dominują mężczyźni

W Szwecji przeważa liczba mężczyzn nad kobietami. Eksperci są jednomyślni – to efekt masowych migracji, na które pozwalał ten kraj.

– Na zlecenie rządu komitet parlamentarny ma odnieść się do polityki migracyjnej i zająć stanowisko co do azylantów i osiedlania się w kraju osób w ramach łączenia rodzin. Azylanci to najczęściej mężczyźni, i eksperci muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić – informuje „Rzeczpospolita”.

Od dawna podział płci w Szwecji był mniej więcej równy. Od 1860 roku do 2014 liczba kobiet była trochę wyższa niż mężczyzn, ale nie było to szczególnie odczuwalne. Wówczas do Szwecji napłynęła wielka fala imigrantów, których media nazywały „uchodźcami”.

Należy zaznaczyć, że przybyło och 163 tys.. To najwięcej per capita w całej Europie. Wówczas „demografia się radykalnie zmieniła”.

– Po raz pierwszy bowiem większość stanowili mężczyźni. Ich liczebna przewaga w społeczeństwie pogłębia się z roku na rok. To wynik migracji, w dużo większym stopniu niż fakt, że ostatnimi laty przyszło tu na świat nieco więcej chłopców – zaznaczono.

Centralne Biuro Statystyki podaje, że do kraju od początku obecnego wieku przybyło więcej, niż milion mężczyzn. W latach 2015-2018 stanowili oni już 55 proc. społeczeństwa. – Tendencja zwyżkowa płci męskiej nadal się utrzymuje – zaznacza „Rp”.

