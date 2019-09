Elektroniczne papierosy zabijają! Kolejny zgon palacza e-fajek. Lekarze są bezradni

To już nie są żarty, ani przypuszczenia, ale badania naukowe i statystyka. Palenie elektronicznych papierosów również może mieć bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia, łącznie ze zgonem. Jak poinformowała amerykańska telewizja ABC, w stanie Indiana zarejestrowano właśnie 3 przypadek zgonu.

Co więcej, dokładnie dwa dni temu opublikowano również wyniki badań Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób, w których wskazano, że w całych Stanach Zjednoczonych z powodu palenia e-papierosów zachorowało już 450 osób. W większości są to oczywiście choroby płuc oraz układu oddechowego.

Już wcześniej w wielu ośrodkach akademickich badających niekorzystne skutki palenia stwierdzono, że dym wytwarzany przez papierosy elektroniczne może powodować różnego rodzaju infekcje. Wówczas, a dokładniej pod koniec sierpnia tego roku, mówiono o zarejestrowanych 215 przypadkach osób,które zachorowały tylko i wyłącznie ze względu na palenie e-papierosa.

Według ekspertów, wciąganie dymu może prowadzić do rozedmienia płuc, które w konsekwencji niszczy pęcherzyki powietrzne. To zaś może powodować świszczący oddech,kaszel i duszności. W najgorszych wypadkach może również doprowadzić do śmierci.

