HIT INTERNETU. Rodzic pokazał paragon z zakupu podręczników. Ta kwota szokuje [FOTO]

To zdjęcie paragonu z zakupów podręczników szkolnych szokuje. Za same książki do nowej pierwszej klasy liceum rodzic zapłacił blisko 1000 złotych. Mówimy tu oczywiście o zakupie całego kompletu nowych książek.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości chwali się kolejnymi programami socjalnymi „500 plus”, czy „Wyprawka 300 plus”. Często można spotkać głosy, że ceny rosną, ale przy okazji chociaż „coś dają”.

Oczywiście po pierwsze nic nie dają, bo nie mają żadnych własnych pieniędzy, a po drugie ceny rosną właśnie dlatego, iż dają, napędzając przy tym inflacje. Inflacja jest tym podatkiem, który dla większości pozostaje niewidoczny i może zostać nałożony bez ustawy.

Jednym ze sztandarowych programów PiS-u jest „Wyprawka 300 plus”. 300 złotych na wyprawkę dla dzieci okazuje się jednak niewiele warte, gdyż same książki kosztują trzy razy tyle. A gdzie jeszcze zeszyty, długopisy i inne przybory szkolne?

Paragon z zakupu podręczników do pierwszej klasy nowego liceum krąży po mediach społecznościowych. Tam widać, że za same książki rodzic zapłacił ponad 900 złotych.

Warto podkreślić, że jest to zakup wszystkich podręczników, wyłącznie nowych, jednak taka kwota szokuje. Ciągłe zmiany w systemie nauczania i programach sprawiają, że konieczny jest zakup innych książek, a tych już nie można dostać używanych.

W sumie na podręczniki i okładki wydano aż 924 złote.