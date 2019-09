III Wojna Światowa. Trump uciął negocjacje, a Talibowie odpowiadają. „Amerykanie ucierpią więcej niż ktokolwiek inny”

Na Bliskim Wschodzie znowu wrze. Donald Trump odwołał rozmowy pokojowe z przywódcami talibów. Ma to pokłosie ataku terrorystycznego w Kabulu, w wyniku którego zginęło 12 osób, w tym amerykański marines. Sami talibowie przyznali się do zorganizowania tego krwawego zamachu. Po zerwanych negocjacjach talibowie grożą USA kolejnymi atakami”.

Donald Trump na swoim Twitterze stwierdził, że jak talibowie nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie zawieszenia broni na czas rozmów, to nie będą w stanie wynegocjować ważnego porozumienia.

….only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019