III Wojna Światowa wisi na włosku! Iran dostarcza ropę do Syrii. Ostry komentarz amerykanów

Nasila się konflikt pomiędzy Iranem i Stanami Zjednoczonymi. John Bolton, doradca Białego Domu ws. bezpieczeństwa narodowego oskarża władze Iranu o finansowanie reżimu prezydenta Baszara el-Asada. Na dowód publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych.

Z fotografii opublikowanych przez Boltona wynika, że w odległości około 3 km od syryjskiego portu znajduje się statek Adrian Darya-1 pływający pod flagą Iranu. Zdaniem amerykańskich ekspertów na jego pokładzie znajdują się tysiące litrów ropy naftowej, która potrzebna jest prezydentowi el-Asadowi.

Już wcześniej USA żądały zatrzymania statku pod pretekstem powiązania go z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli organizacji, którą Biały Dom uznaje za organizację terrorystyczną.

Nie wiadomo, czy rozładował swój ładunek. – Ktokolwiek mówił, że Adrian Darya-1 nie zmierza do Syrii, przeczy faktom – napisał na Twitterze John Bolton.

– Możemy rozmawiać, ale Iran nie uzyska żadnego złagodzenia sankcji, dopóki nie przestanie kłamać i siać terroru! – dodał.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 września 2019