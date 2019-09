Jacht Kulczyka to przy tym pikuś. Miliarder chce go sprzedać za setki milionów dolarów

Okazuje się, że jacht kupiony przez ś.p. dra Jana Kulczyka – o ile oczywiście robi wrażenie – nie może się nawet mierzyć z jachtem Paula Allena, współtwórcy Microsoftu. Miliarder właśnie wystawił go na sprzedaż. Chce za niego kilka razy więcej, niż jest wart jacht Kulczyka.

Jacht Allena „Octopus” kosztuje 326 mln USD. Pływał nim po całym świecie – od Szanghaju po Wenecję. Odbywał na nim imprezy m.in. z Mickiem Jaggerem i zespołem U2. Jest czwartym co do długości jachtem świata. Podium zajmują jedynie jednostki zbudowane dla szefów państw.

Ma 126 metrów długości, mieścił boisko do koszykówki, kino, studio nagraniowe i basen. Może pomieścić 26 gości i 63 członków załogi. Według „Bloomgerga”, obecnie kotwiczy w Antibes we Francji.

Dla porównania, jacht Kulczyka „Phoenix2” według szacunków jest wart 120 mln USD. Zajmuje 40 miejsce pod względem ekskluzywności statków. Jego długość wynosi 90 metrów.

Należy podkreślić, że luksusowe jachty to nie tylko fanaberia osób bogatych. Jak mówił autor serwisu superyachtfan.com, tego typu obiekty są ważnym znakiem rozpoznawczym.

– Jachty milionerów to nie tylko gadżety poprawiające nastrój, ale też znak rozpoznawczy w interesach. Jeśli kogoś stać na to, by kupić jednostkę powyżej 60 metrów długości, oznacza to że jego interesy zyskały już globalny wymiar – powiedział w rozmowie z natemat.pl.

Źródła: o2.pl/natemat.pl/nczasa.com