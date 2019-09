Kandydatka PiS ściemnia na bannerach? Internauci wyśmiewają. „Gdy zakładasz nowe konta dla darmowego dostępu na Netflix” [FOTO]

Olga Kołoszczyk jest kandydatką do Sejmu z listy PiS. Zdjęcia jej bannerów stały się hitem Internetu. Na każdym bowiem przedstawia się jako mieszkanka innego miasta. Internauci nie zostawiają na niej suchej nitki.

– Moralność w PiS…Kandydatka z ….no właśnie skąd ? – pyta Karol Rajewski, burmistrz miasta Błaszki.

– Mieszkańcy wielu miejscowości w regionie przecierają oczy ze zdumienia widząc banery pewnej mieszkanki gminy Błaszki. Jedynie ponoć ludzi z WARTY nic już nie jest w stanie zdziwić – żartuje.

Internauci także nie pozostawili na kandydatce PiS suchej nitki. – Kiedy zakładasz nowe konta, żeby otrzymać darmowy miesiąc na Netflixie – skwitował Kamil. – Ogólnie idzie się domyślić, że pani chodzi o okręg, ale wygląda to fatalnie. Jakby chciała powiedzieć „Mieszkańcy Sieradza/Warty/Złoczewa/itd. głosujcie na mnie, bo jestem z waszej miejscowości.” Taki kabaret trochę – ocenia Martyna.

– Jak ktoś nie wie jak poprawnie stworzyć kampanię, w tym przypadku baner to po cholerę się pcha do rządu?? Tam już jest dość pajaców – podsumowała Elwira. Co ciekawe, pani Klaudia napisała, że „u nas pisze ze z Gminy Goszczanów”.