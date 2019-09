Kukiz popiera tzw. małżeństwa jednopłciowe? „Z szacunku do Bosaka”. Lider Konfederacji odpowiada [VIDEO]

Paweł Kukiz został zapytany przez Jacka Międlara na wprawo.pl o to, czy zalegalizowałby tzw. małżeństwa homoseksualne. Gdy przypomniał jego ciepłe wobec LGBT słowa z debaty w TVP przed wyborami do unioparlamentu, Kukiz rzucił, że wypowiedział je „z szacunku do Bosaka”.

– PSL był bardzo blisko PO, która jest pro-LGBT – powiedział Jacek Międlar.

– Kiedyś byłem prawie członkiem PO, kiedy miała wpisane postulaty JOW, obligatoryjnych referendów, obniżenia podatku VAT, itd. Jestem – prowokacyjnie mówiąc – ostatnim platformiarzem – odpowiedział Paweł Kukiz.

– Cały czas trzymam się tych postulatów – zapewnił.

Międlar wówczas zapytał, czy Kukiz „pod takim oświadczeniem, które mówi, że nie ma mowy o żadnej deklaracji LGBT w Polsce, by się podpisał”. – Po to walczę o obligatoryjne referendum dla władz, by można było zapytać, czy jesteś za legalizacją związków partnerskich, czy jesteś za możliwością małżeństw homoseksualnych, możliwością adopcji dzieci. O ile prawdopodobnie przy pierwszym pytaniu ludzie by napisali w większości „czemu nie”, to przy drugim i trzecim by się mu sprzeciwili i mielibyśmy temat LGBT z głowy raz na zawsze – ocenił Kukiz.

Międlar przypomniał też, że Kukiz o związkach homoseksualnych „wypowiedział się dość pozytywnie” podczas debaty w TVP przed uniowyborami. – Z szacunku do Krzysztofa Bosaka przede wszystkim – palnął Paweł Kukiz.

Nieoczekiwanie, tę wymianę zdań skomentował poseł Marek Jakubiak. – Może dla odmiany o własnych doświadczeniach coś napisz – napisał na Twitterze Jakubiak.

Sam Krzysztof Bosak już wcześniej zaprzeczał pojawiającym się plotkom na temat tego, by rzekomo był homoseksualny. – To oczywiście nieprawda – powiedział Bosak. Gdy Międlar zapytał wprost, czy jest heteroseksualny, odpowiedział ze śmiechem „jak najbardziej”.

Kukiz: Jestem za homozwiązkami z szacunku dla Bosaka – może dla odmiany o własnych doświadczeniach coś napisz. https://t.co/qCLP30Ksj4 via @shareaholic — Marek Jakubiak💯🇵🇱 (@jakubiak_marek) September 8, 2019

Źródła: twitter.com/wprawo.pl