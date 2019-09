Nowe fakty ws. śmierci Piotra-Woźniak Staraka. Dziennikarka TVN ze łzami w oczach powiedziała prawdę

Nowe fakty ws. śmierci Piotra-Woźniak Staraka. Podczas gali Fundacji TVN nie zabrakło nawiązań do tragicznie zmarłego milionera, który był mężem gwiazdy stacji – Agnieszki Woźniak-Starak. Mężczyzna zginął tragicznie tuż przed trzecią rocznicą ślubu. Co ciekawe to właśnie na tej gali Woźniak-Starak oświadczył się swej przyszłej żonie Agnieszce. Teraz jedna z dziennikarek zdradza jakim człowiekiem był tragicznie zmarły producent.

Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka i prezes Fundacji „Nie jesteś sam” podczas balu charytatywnego TVN zdradziła tajemnicę na temat śmierci Piotra Woźniak- -Staraka. Załamana mówi, że jego śmierć była dla niej ogromnym ciosem. Ponoć dziennikarka była z nim w bliskich przyjacielskich relacjach.

Podczas swojej przemowy niejednokrotnie wspominała o szczodrym milionerze, który miał bardzo angażować się w pracę fundacji i wielokrotnie wspierał ją finansowo.

– Mówiła, że Piotr był bardzo zaangażowany w fundację. Był sponsorem, licytował dla potrzebujących dzieci. Zdradziła, że bardzo go wszystkim brakuje. Chwilę później na scenę zaprosiła Górniak i Badacha, którzy zaśpiewali ‚Dziwny jest ten świat’ – mówi osoba obecna na gali portalowi pomponik.pl

Przypomnijmy, że Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku w nocy 18 sierpnia na jeziorze Kisajno. Poszukiwania ciała trwały pięć dni. W jego odnalezienie zaangażowano nawet najlepszego polskiego jasnowidza – Krzysztofa Jackowskiego.

Pożegnanie odbyło się 29 sierpnia w kościele w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 1, zaś dzień później – 30 sierpnia – trumna została złożona w Fuledzie koło Giżycka.

Piotr Woźniak-Starak był synem z pierwszego małżeństwa Anny Woźniak, która wraz z mężem Jerzym Starakiem zarządza Polpharmą, największą polską firmą farmaceutyczną. Jerzy Starak znalazł się na szóstym miejscu na tegorocznej liście najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”. Jego majątek oszacowano na ok. 5,9 mld zł.

