Oto kwiat lewackiej młodzieży. Chciał wymordować prawicową polską młodzież. Teraz pracuje w popularnym portalu

Tolerancja według lewicy? Tylko na piśmie. Syn dziennikarza „Gazety Wyborczej” w 2014 roku zaproponował dla prawicowej młodzieży jedną opcję – śmierć. Według „tolerancyjnego” młodzieńca, jak nie myślisz, jak on to powinieneś zginąć.

– Błagam, niech ktoś pozbędzie się młodzieży w wieku 13-19 lat metodą dowolną, nawet przypominającą ludobójstwo lub obóz śmierci!!! – napisał 29 maja na Facebooku Krzysztof Pacewicz, syn znanego dziennikarza Gazety Wyborczej Piotra Pacewicza.

Co tak zbulwersowało tego młodego „tolerancyjnego” mężczyznę? Otóż dane, które pokazują, jak głosowali młodzi wyborcy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Z tych danych wynika, że młodzież coraz częściej wybiera partie konserwatywne, a nie tak jak, on by chciał lewicowe. Nie spodobała mu się taka tendencja wśród polskiej młodzieży, więc znalazł na to rozwiązanie.

„Ktoś powinien się pozbyć młodzieży w wieku 13-19 lat” – uważa, a jako metodę rozwiązania proponuje „ludobójstwo lub obozy śmierci”. Teraz ten sympatyczny i „tolerancyjny” mężczyzna pracuje w lewicowym portalu oko.press.

Źródło: Facebook