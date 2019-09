Papież Franciszek w Afryce. 30 lat po pielgrzymce św. Jana Pawła II odwiedza te same kraje

Papież Franciszek odbywa pielgrzymkę trzech krajów afrykańskich – Mozambiku, Madagaskaru i Mauritiusu. To jego 31. zagraniczna pielgrzymka, czwarta podróż do Afryki. Papież odwiedza te trzy kraje 30 lat po wizycie, jaką złożył w nich św. Jan Paweł II.

Nauki papieskie dotyczą, niestety, głównie tematów „modnych”. W Mozambiku mówił dużo o ekologii, na Madagaskarze o ubóstwie, ale też o deforestacji. Wymienił też jednak główne grzechy pańśtw tego kontynentu jak korupcja, czy nepotyzm.

Rekordowa pod względem frekwencji byłą Msza św. odprawiona w niedzielę 8 września, w stolicy Madagaskaru – Antananarywie. W jednym z najbiedniejszych krajów świata papież mówił, że cierpienie i ubóstwo „nie należą do Bożego planu”. Papież przestrzegał przed usprawiedliwianiem „kultury przywilejów i wykluczenia”, czyli „nepotyzmu, protekcji, korupcji”.

Dodał, że fascynacja ideologią „prowadzi do używania imienia Boga lub religii dla uzasadnienia aktów przemocy, dzielenia, a nawet zabójstwa, wygnania, terroryzmu i usuwania na margines”.

Jezus wymaga tego, dodawał, „abyśmy nie manipulowali Ewangelią za pomocą ponurych redukcjonizmów, ale budowali dzieje w braterstwie i solidarności, w bezinteresownym poszanowaniu ziemi i jej darów przeciw wszelkim formom wyzysku, zachęcając siebie do prowadzenia dialogu”.

Papież Franciszek wygłosi w sumie podczas tej podróży 15 przemówień i homilii. W Mozambiku brał udział w międzyreligijnym spotkaniu z udziałem młodych ludzi, odwiedzał szpital dla chorych na AIDS i odprawił Mszę św. na stadionie.

W niedzielę na Madagaskarze jest też planowana wizyta w ośrodku pomocy dla najuboższych, założonym przez misjonarza z Argentyny Pedro Opekę, a później spotkanie i modlitwa z robotnikami, pracującymi w kopalniach cennych surowców.

