To jest chore! 45-latka urodziła dzieci dla syna geja! Jest teraz matką i babcią jednocześnie

Sim, essa é minha mãe e está grávida dos meus filhos, que honra! ❤️ Há alguns anos atrás ela perdeu uma bebê que era minha irmãzinha, uma dor sem fim em nossos corações e a partir daí o sonho de ser mãe novamente se aflorou, mal ela sabia que eu também tinha o sonho de ter um filho. Buscamos ajuda de uma clínica maravilhosa, @ceferp_ , e pelo histórico da minha mãe, idade e algumas patologias, o nosso médico disse que seria um pouco difícil que ela engravidasse novamente com seus próprios óvulos. Foi aí que eu com meu sonho perguntei se ela poderia me ajudar a realizar sendo minha barriga solidária. Ela mais do que depressa conversou com meu pai e eles aceitaram essa decisão que mudaria pra sempre nossas vidas. A clínica uniu meu material genético com o de uma doadora anônima (não foi usado material da minha mãe porque senão seria filho meu e dela e claro que incesto no Brasil é crime). Então depois de varias tentativas, tanto esforço e tanto trabalho, hoje estamos esperando ansiosamente pela chegada dos meus filhos que serão netos da minha mãe. A chegada do Noah e a Maria Flor já é muito abençoada. Os bebês serão registrados apenas em meu nome, e é um caso raro de produção independente masculina, mas a adoração e amor serão meu, da minha mãe avó, da minha família e de todos os amigos e pessoas que torcem pela gente! Nossa Vitória está perto de chegar e agradeço muito a Deus e a minha mãe que tornaram isso possível! ❤️🙏🏼 – – 📷 Fotografia @jomoristudio Make-up @beatrizlobatomakeuphair #producaoindependente #fiv #fertilizacaoinvitro #inseminacaoartificial #inseminacaointrauterina #barrigasolidaria #barrigadealuguel #uterodesubstituicao #gravidezgemelar #gemeos #paisolteiro #reproducaoassistida #reproducaohumana