Tym odcinkiem Kuba Wojewódzki wywoła skandal. Król TVN przesadził? Internauci są oburzeni zaproszonym gościem [FOTO]

To może być odcinek talk-show Kuby Wojewódzkiego, który wywoła ogromne poruszenie i kontrowersje. Do programu przeznaczonego dla widzów dorosłych zawita bowiem 14-letnia Roksana Węgiel. Internauci nie kryją swojego oburzenia.

Program Króla TVN znany jest z trudnych, a często także wulgarnych tematów rozmów. Sam prowadzący lubi zadawać bezpośrednie pytania dotyczące chociażby życia seksualnego swoich gości. Właśnie w związku z tym internauci nie ukrywają swojego oburzenia decyzją o zaproszeniu Węgiel.

Młoda artystka przebojem wdarła się na celebryckie salony, jednak należy pamiętać o tym, iż nadal jest to zaledwie 14-latka.

– Domowe przedszkole? Proszę Cię Kuba… – pisze jeden z internautów.

– To już dzieci zapraszasz do swojego programu. A myślałam że to jest program dla dorosłych a nie dzieci! – dodaje kolejna osoba.

Oczywiście, nie wiemy jak przebiegać będzie rozmowa Kuby Wojewódzkiego z Roksaną Węgiel i jakie tematy będą w niej podejmowane, jednak już teraz widać, że może to być odcinek, który zostanie zapamiętany na bardzo długo i to raczej negatywnie.

Źródło: Instagram.com/kuba_wojewodzki_official / NCzas.com