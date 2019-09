Wielka zmiana w „Dzień Dobry TVN”. Widzowie się tego nie spodziewali. Rusin zaskoczyła

Okazuje się, że najnowszy sezon „Dzień Dobry TVN” przyniesie rewolucyjne zmiany, których nikt się nie spodziewał. O wszystkim poinformowała na swym Instagramie jedna z najpopularniejszych prowadzących program – Kinga Rusin.

Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Od lat prowadzi programy telewizji śniadaniowej, obecnie jest to „Dzień Dobry TVN” w duecie z Piotrem Kraśką.

Po wakacyjnej przerwie para prezenterów powróci na antenę już w sobotni poranek. – Powitajmy wspólnie dzień z Dzień Dobry TVN😊. Obiecuję, że będzie się działo😉 – pisze Rusin.

Dziennikarka poinformowała też o rewolucyjnej zmianie, do której dojdzie w nowej ramówce. – Ps. w nowym sezonie będziemy prowadzić po dwa lub trzy wydania z rzędu, co 7 dni. Zaczynamy więc jutro i zostaniemy z Państwem aż do wtorku. Tydzień przerwy i wracamy w środę 18.09 – napisała.

To duża zmiana, bo Kinga Rusin już od kilkunastu lat nie prowadziła programu w dni powszednie, ale jedynie w weekend. Dziennikarka „Dzień Dobry TVN” poinformowała także, iż w sobotni poranek zaprezentuje na swym Instagramie nieco kuchni programu.