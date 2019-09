Włosi doświadczyli „globalnego ocieplenia”. Spadło właśnie 30 cm śniegu [FOTO+VIDEO]

Gdy ekooszołomstwo w swoich piaskownicach powtarza „globalne ocieplenie”, w miejscowości Livigno w północnych Włoszech już rozpoczęła się zima. Spadło 30 cm śniegu.

Livigno to położona na północy Włoch gmina i miasto. Znajduje się na wysokości 1809 m.n.p.m. w Lombardii. Jest też dużym ośrodkiem narciarskim.

O ile śnieg potrafi utrzymać się w tym miejscu nawet do maja, o tyle jego opady na niższych wysokościach należą do rzadkości, szczególnie we wrześniu. A jednak – mimo rzekomego globalnego ocieplenia wywołanego działalnością ludzi w Europie, właśnie spadło tam już ponad 30 cm śniegu.

Meteorolodzy uspokajają – w Polsce jeszcze nie trzeba zmieniać opon na zimowe. Temperatura jeszcze długo będzie na plusie.

Tylko jak sekciarze głoszący wiarę w globalne ocieplenie wytłumaczą to swoim wiernym?

Źródła: interia.pl/twitter.com