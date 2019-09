Wzruszające sceny podczas gali TVN. To był jeden z najważniejszych momentów w życiu Woźniak-Staraka [VIDEO]

Podczas gali Fundacji TVN nie zabrakło nawiązań do tragicznie zmarłego Piotra Woźniak-Staraka, który był mężem gwiazdy stacji – Agnieszki Woźniak-Starak. Mężczyzna zginął tuż przed trzecią rocznicą ślubu z Agnieszką. Wszystko zaczęło się właśnie podczas gali, kiedy to Woźniak-Starak oświadczył się swej przyszłej żonie.

Zaginięciem i śmiercią Piotra Woźniak-Staraka, syna jednego z najbogatszych Polaków, żyła cała Polska. Jego poszukiwania trwały kilka dni, po czym do mediów trafiła wreszcie tragiczna wiadomość o znalezieniu ciała mężczyzny na dnie jeziora Kisajno.

Piotr Woźniak-Starak i Agnieszka uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie, a poznali się jeszcze w 2014 roku. Wówczas oboje mieli inne pary, ona była żoną Adama Badziaka, a on spotykał się z aktorką Natalią Klimas.

– Pamiętam, jak pierwszy raz go zobaczyłam. Przyjechaliśmy do niego ze znajomymi, chociaż nie miałam na to ochoty. To była niedziela, wolny dzień i myślałam wtedy, że nie mam ochoty poznawać żadnego Staraka. Nie pamiętam, jak wyglądał, ale uderzyło mnie to, że spotkałam bardzo ciepłego mężczyznę. I potem z kolei nie miałam ochoty wyjść, bo dobrze się czułam w jego towarzystwie. Taką roztaczał aurę wokół siebie i było mi tak dobrze – wspominała gwiazda TVN.

Pod koniec sierpnia przypadałaby trzecia rocznica ślubu, do którego doszło w Wenecji. A wszystko zaczęło się niemal dokładnie rok wcześniej. To w 2015 roku, podczas gali Fundacji TVN Woźniak-Starak zdecydował się na oświadczyny, co możemy zobaczyć na poniższym filmie.