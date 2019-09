Amerykanie przetestowali międzykontynentalne pociski balistyczne Trident II

Amerykanie sprawdzają możliwości swoich sił strategicznych. Przeprowadzili serię odpaleń międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Próby zakończyły się sukcesem.

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych (U.S. Navy) przeprowadziła 4 testowe odpalenia rakiet balistycznych wystrzeliwanych z okrętów podwodnych (SLBM).

Pierwsza próba miała miejsce 4, a druga 6 września. Uzbrojone w głowice ćwiczebne rakiety Trident II (D5) wystrzelono z okrętu podwodnego klasy Ohio, USS Nebraska (SSBN-739), który znajdował się niedaleko wybrzeży Kalifornii. Wszystkie trafiły w cele znajdujące się około 9000 kilometrów dalej w okolicach wyspy Guam na Pacyfiku.

Był to 176 udany test rakiet Trident II (D5). Testy mają na celu sprawdzanie niezawodności i dokładności tego systemu uzbrojenia.

Rakiety Trident II (D5) miały pierwotnie wyjść ze służby w roku 2024, ale po przeprowadzonych modernizacjach pozostaną w niej do 2040 roku. Będą stanowić uzbrojenie amerykańskich okrętów podwodnych klasy Ohio i Columbia oraz brytyjskich klasy Vanguard i Dreadnought.

– Odstraszanie nuklearne jest najważniejszym priorytetem dla Departamentu Obrony i U.S. Navy, co oznacza nie tylko utrzymanie naszych obecnych zdolności w tym obszarze, ale także rozwijanie następnych generacji rakiet Trident, które to zapewnią przez następne 40 lat i więcej. – powiedział wiceadmirał Johnny R. Wolfe, Dyrektor Programu Systemów Strategicznych amerykańskiej marynarki wojennej.

Rakiety typu SLBM są częścią tzw. triady nuklearnej, która obejmuje także odpalane z lądu międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM) i bombowce strategiczne B-2 Spirit i B-52H Stratofortress przenoszące bomby jądrowe i pociski manewrujące wyposażone w głowice nuklearne.

SLBM stanowią około 70% całego arsenału nuklearnego USA.

Międzykontynentalne pociski balistyczne Trident II (D5) mają zasięg ponad 12.000 km. Mogą przenosić od 8 do 14 głowic nuklearnych typu MIRV, czyli mogących po wyniesieniu przez rakietę trafiać w odrębne cele. CEP wynosi 90 metrów. Prędkość pocisku w fazie terminalnej to 8000 m/s (Mach 24).

