Banda czworga boi się Konfederacji! Berkowicz wzywa, by liderzy PiS, PO, SLD i PSL stanęli z nim do debaty [VIDEO]

Konfederacja jest pomijana w mediach, ale okazuje się, że politycy bandy czworga też się jej boją. Jak poinformował Konrad Berkowicz, ” żaden z liderów pozostałych czterech komitetów nie chce podjąć się dyskusji ze mną”.

W swoim nagraniu na Twitterze Konrad Berkowicz wzywa liderów pozostałych ogólnopolskich komitetów, by „choć jeden z liderów” okazał się „odważny i nie chował głowy w piasek”.

– W tych wyborach wystartuje pięć komitetów ogólnopolskich: PiS, PO, SLD, PSL i Konfederacja. Konfederacja stoi w sondażach podobnie, jak PSL. Jesteśmy równoprawnym konkurentem w tej walce politycznej – powiedział Konrad Berkowicz.

– Okazuje się, że jak Radio Kraków we współpracy z Telewizją Kraków zorganizuje potyczki między liderami list, to żaden z liderów pozostałych czterech komitetów nie chce podjąć się dyskusji ze mną. Dlatego żeby dodać liderom pozostałych list odwagi, publicznie wzywam do debaty panią Małgorzatę Wasserman, liderkę PiS, Pawła Kowala, lidera PO, Macieja Gdurę, lidera SLD i Agnieszkę Ścigaj, liderkę PSL – dodał lider Konfederacji Berkowicz.

– Wzywam was do debaty. Mam nadzieję, że choć jeden z liderów list okaże się odważny i nie schowa głowy w piasek i zgodzi się do debaty. Na odpowiedź na moje wezwanie czekam do środy do końca dnia. A Was, internauci zachęcam do wywarcia nacisku na tych liderów, by nie chowali głowy w piasek – podsumował.