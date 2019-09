Dla Jarosława Kaczyńskiego zrobią wszytko. Dla zwycięstwa PiS, będą pościć o chlebie i wodzie!

Wybory coraz bliżej, więc coraz więcej środowisk pragnie wygranej partii z którą sympatyzują. Teraz o. Rydzyk zarządził ścisły post! Jego środowisko się zagłodzi, byleby PiS wygrał przyszłe wybory?

O. Rydzyka zarządził, że sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu rozpocznie post w intencji wyniku październikowych wyborów.

Jak podał ojciec dyrektor „Modlitwa i post” ma trwać od 8 września do 13 października. Wtedy osoby, którym los ojczyzny nie jest obojętny mają przez jeden dzień, pościć o chlebie i wodzie. Wszytko by opatrzność łaskawym okiem spojrzała na PiS i dało partii Jarosława Kaczyńskiego pokaźną wygraną…

Co więcej tego postnego dnia trzeba przyjąć komunię i uczestniczyć we mszy świętej. Do uczestnictwa w „Modlitwie i poście” nawoływał w niedzielnej homilii redemptorysta o. Jan Król.

„Od nas zależy, czy po 13 października w polskim parlamencie będą zasiadać ludzie, którzy będą stanowili prawo zgodne z prawem stanowionym przez Boga. Módlmy się za Polskę, za naszą Ojczyznę” – mówił.

Co ciekawe chęć udziału w tej inicjatywie zgłosiło już ponad 3 tysięcy osób.

Źródło: Radio Maryja