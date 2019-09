Islamiści zaatakowali w Burkina Faso. Kilkudziesięciu cywilów zabitych na północy kraju

W niedzielę doszło do dwóch zamachów dżihadystów w prowincji Sanmatenga, w Burkina Faso. W atakach zginęło 29 osób. Terroryści dokonali ataku na osoby transportujące żywność (głównie na skuterach) do obozów dla uciekinierów z prowincji Dablo i Kelbo. W drugim ataku wysadzono ciężarówkę.

Władze zareagowały rozmieszczeniem dodatkowych posterunków wojska i przeczesywaniem okolicznych terenów.

Od 2015 roku w wyniku zamachów islamskich terrorystów w Burkina Fasio zginęło już ponad 570 osób. Burkina Faso to biedny kraj w Afryce Zachodniej. Od ponad czterech lat znalazł się na celowniku zbrojnych grup dżihadystów.

Najbardziej zagrożone jest północ i wschód tego kraju. Nie tak dawno ciężkie straty poniosła armia. Po ataku 24 sierpnia na koszary zginęło wielu żołnierzy. Terror doprowadził do ​​exodusu ludności, szczególnie z północy.

Dżihadyści używają też coraz częściej zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych i min-pułapek. Od tego typu urządzeń śmierć poniosło już 80 osób.

I’ve arrived in Burkina Faso, where escalating violence is devastating local communities.@ICRC is rapidly scaling up our response but we are concerned the deteriorating situation will mean a rising death toll and more families forced to flee into uncertainty. pic.twitter.com/uMo7Yb51iC

— Peter Maurer (@PMaurerICRC) September 6, 2019