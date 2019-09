Macron coraz bliżej Putina. Nagła rozmowa telefoniczna prezydentów Francji i Rosji

Prezydent Macron wykonał kolejny gest wobec Putina. Tym razem rozmawiali telefonicznie. To nie koniec, bo do Moskwy po raz pierwszy od wielu lat lecą ważni ministrowie, aby rozmawiać ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami.

Prezydenci Francji i Rosji Emmanuel Macron i Władimir Putin wyrazili w niedzielę w rozmowie telefonicznej zadowolenie z wymiany więźniów między Kijowem a Moskwą i zgodzili się, że obecna dynamika sytuacji pozwoli w najbliższych tygodniach na spotkanie czwórki normandzkiej.

Zgodnie z komunikatem Kremla przywódcy wymienili się pozytywną oceną na temat sobotniej wymiany więźniów, „ważnej akcji humanitarnej”. Historyczna wymiana między Rosją a Ukrainą objęła 70 osób, po 35 z każdej ze stron.

Pałac Elizejski poinformował z kolei, że „obaj prezydenci potwierdzili, iż obecna dynamika sytuacji pozwoli prawdopodobnie na zorganizowanie w najbliższych tygodniach szczytu czwórki normandzkiej w Paryżu w celu osiągnięcia postępu we wdrażaniu porozumień mińskich” dotyczących uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Spotkanie w formacie normandzkim przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec było wcześniej zapowiadane na wrzesień. Jeśli do niego dojdzie, będzie to pierwsze spotkanie tego formatu na najwyższym szczeblu od trzech lat.

Prezydenci Macron i Putin wspomnieli również o zaplanowanym na poniedziałek w Moskwie spotkaniu szefów resortów obrony i spraw zagranicznych obu państw. Rozmowa „pozwoliła na sprecyzowanie głównych osi pracy” czworga ministrów – podał Pałac Elizejski. Warto podkreślić, wyjątkowość sytuacji bowiem ostatnie spotkanie w takim składzie odbyło się w 2012 roku.

Ponadto, zgodnie z komunikatem Kremla, prezydenci „szczegółowo omówili” sytuację wokół programu nuklearnego Iranu i opowiedzieli się za „połączeniem wysiłków wszystkich stron w celu zachowania umowy” nuklearnej z 2015 roku.

Są to kolejne działania ze strony Macrona zmierzające do ocieplenia stosunków z Moskwą. Francuski prezydent spotkał się z Putinem 19 sierpnia we Francji. Według amerykańskich mediów to właśnie on w odbytej po jej zakończeniu rozmowie z Donaldem Trumpem zaproponował amerykańskiemu prezydentowi, aby zaprosić prezydenta Rosji na szczyt państw grupy G7. Macron ma być też gościem Putina w trakcie świętowania Dnia Zwycięstwa w roku 2020.

Biorąc pod uwagę rosnąca rolę Francji w UE, polityka zmierzająca do resetu z Rosją może być poważnym problem dla Polski i krajów nadbałtyckich. Pierwsze sygnały już są bowiem 22 sierpnia Putin spotkał się z prezydentem Finlandii, która od 1 lipca objęła prezydencję w UE. Sauli Niinisto wezwał po nim UE do szybkiej poprawy relacji z Rosją.

Źródło: PAP/nczas