Michalkiewicz nie wierzy w samobójczą śmierć Kosteckiego. „Jak się powiesił to jeszcze się przykrył kocem”

Stanisław Michalkiewicz w kolejnym już nagraniu na YouTube odpowiadał na pytania Internautów. Jedno z nich dotyczyło tajemniczej, samobójczej śmierci Jeffreya Epsteina, a publicysta „Najwyższego Czasu!” przy okazji odniósł się do innych tajemniczych samobójstw.

Michalkiewicz przyznał, że sceptycznie podchodzi do wszelkich tego typu doniesień o samobójczych śmierciach. Szczerze powiedział, iż nie wierzy ani w samobójstwo Epsteina, ani to ostatnie z „polskiego podwórka”, czyli zgon Dawida Kosteckiego.

– Pan Dawid Kostecki się powiesił. To ten, który twierdził że CBA korzystało z agencji towarzyskich na Podkarpaciu, prowadzonych przez dwóch braci Ukraińców. Powiesił się na własnym prześcieradle, a współwięźniowie z celi nic nie zauważyli, bo jak się powiesił to jeszcze się przykrył kocem – komentuje Michalkiewicz.

– Podobnie Pan Brunon Kwiecień, który wg oficjalnego dostał udaru mózgu. Pan Brunon Kwiecień, który był skazany za próbę wysadzenia Sejmu i twierdził, że był inspirowany przez agentów ABW, co mogło być prawdą. No i dlatego spotkał go udar, ale dodatkowe podejrzenia wzbudza fakt, że współwięzień, który był świadkiem właśnie się powiesił – dodaje.

– No patrzcie państwo. Jak takie rzeczy się zdarzają u nas, to dlaczego pan Epstein, który się naraził ważniakom jeszcze ważniejszych, to dlaczego jego taki los nie mógł spotkać – podsumował Michalkiewicz.