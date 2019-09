Niesiołowski to miał „fajnych” kumpli. W celi rozmawiał z przyjacielem Hitlera! „Nazistowski zbrodniarz chyba czuł ze mną pewne braterstwo”

Można go lubić bądź nie, ale Stefan Niesiołowski to jedna z najbarwniejszych postaci w polskiej polityce. Teraz w wywiadzie rzece z dziennikarzem Super Expressu Piotrem Lekszyckim, opowiada o swoim życiu jako polityk i działacz „Solidarności”. W pewnym momencie wspomina jak w więzieniu rozmawiał z bliskim współpracownikiem Adolfa Hitlera – Erichem Kochem.

Erich Koch to krwawy nazistowski zbrodniarz, który został uznany winnym wymordowania 400 000 Polaków. Za swoje ludobójcze zbrodnie został skazany na karę śmierci, jednak wyroku nigdy nie wykonano.

Jak czytamy w książce „Niesiołowski” polityk odsiadywał karę za działalność opozycyjną w PRL, w zakładzie karnym w Barczewie, tam miał właśnie spotkać tego ludobójcę.

– Koch, gdy mnie mijał w drodze do łaźni czy na spacerze, potrafił nagle zawołać: „Herr Niesiołowski!”. On słabo mówił po polsku, ja z kolei nie chciałem się wygłupiać z niemieckim, ale jakoś się rozumieliśmy. Ten nazistowski zbrodniarz chyba czuł ze mną pewne braterstwo, bo też uważał się za więźnia politycznego – opowiada w rozmowie z Piotrem Lekszyckim, były polityk PO.

Dodatkowo w książce Niesiołowskiego możemy przeczytać o swoim pierwszym prysznicu w więziennej łaźni czy choćby o sytuacji jak jego kolegę z celi prowadzono na karę śmierci.

Pewnie wątku z prostytutkami i złamanym łóżkiem nie będzie. Przypomnijmy, że według śledczych, materiał dowodowy „wskazuje na to, że Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów”.

Jak informowała wcześniej Prokuratura Krajowa, spółki tych biznesmenów, działające wcześniej w branży restauracyjno-hotelarskiej, uzyskały intratne kontrakty o łącznej wartości sięgającej 13 mln zł na dostawy miału węglowego i fosforytów dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.

