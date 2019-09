Obietnice wyborcze dotkną miliony osób. Do ilu wyborców trafiają postulaty PiS-u, PO, SLD, PSL i Konfederacji? [ZESTAWIENIE]

W ostatni weekend wyborcy zalani zostali obietnicami partii politycznych. Płaca minimalna 4 tys. zł brutto, zerowy PIT dla emerytów, zerowy CIT dla firm, które nie płacą dywidendy, utrzymanie 13-tej emerytury, a nawet wprowadzenie 14-tej – wszystko to można było usłyszeć z ust polityków.

Kampanii wyborcza nie jet okresem analizy, na ile obietnice wyborcze są realne. To czas przekupywania i ważne jest, by nakłonić jak największą liczbę wyborców do oddania głosu na ugrupowania szastające obietnicami.

O analizę, do jak licznej grupy wyborców kierowana jest każda z obietnic, czyli ilu wyborców partie „chcą na nie złowić”, pokusił się portal money.pl.

Pomysły wyborcze 2019. Jak liczne są ich grupy docelowe? Oto wyliczenia money.pl:

PiS

Pełne dopłaty unijne do hektara – grupa docelowa 12 mln wyborców na wsi.

14. emerytura (emeryci, którzy otrzymują świadczenie niższe niż 2900 zł) – grupa docelowa 6,2 mln wyborców emerytów.

grupa docelowa 6,2 mln wyborców emerytów.

Płaca minimalna 3 tys. zł brutto od 2020 roku: grupa docelowa 4,9 mln zadowolonych pracowników – 2 mln niezadowolonych małych firm = 2,9 mln.

Płaca minimalna 4 tys. zł brutto od 2023 roku: 8,2 mln zadowolonych pracowników – 2 mln niezadowolonych małych firm = 6,2 mln.

– 2 mln niezadowolonych małych firm = 6,2 mln.

100 obwodnic – około 6 mln wyborców, mieszkańców miast.

– około 6 mln wyborców, mieszkańców miast. Województwo warszawskie – grupa docelowa 3,6 mln wyborców, mieszkańców woj. mazowieckiego poza Warszawą.

Koalicja Obywatelska

Niższe opodatkowanie pracy (ZUS+PIT), redukcja klina podatkowego z 41 do 35% – grupa docelowa 25,3 mln podatników PIT.

– grupa docelowa 25,3 mln podatników PIT. Zero CIT dla firm, które nie płacą dywidend z zysku – grupa docelowa 3,1 mln osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

– grupa docelowa 3,1 mln osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Bonus aktywizacyjny dla osób zarabiających najmniej – grupa docelowa 1,5 mln osób z płacą minimalną.

– grupa docelowa 1,5 mln osób z płacą minimalną. Niższy ZUS dla samozatrudnionych – grupa docelowa 1,2 mln samozatrudnionych.

– grupa docelowa 1,2 mln samozatrudnionych. Likwidacja abonamentu RTV – grupa docelowa 1 mln płacących.

– grupa docelowa 1 mln płacących. Zero PIT dla pracujących emerytów – grupa docelowa 0,6 mln (pracuje 8 proc.

z 7,7 mln emerytów).

PSL

Zero VAT na tradycyjną żywność, dopłaty z UE do 1,2 tys. zł z ha, dofinansowanie paliwa rolnikom, emerytura bez oddania gospodarstwa – grupa docelowa 12 mln wyborców na wsi.

– grupa docelowa 12 mln wyborców na wsi. Emerytura bez PIT – grupa docelowa 7,7 mln emerytów.

– grupa docelowa 7,7 mln emerytów. Własny Kąt (50 tys. zł na wkład własny), ziemia za złotówkę dla młodych – grupa docelowa 6 mln osób w wieku 18-30 lat.

– grupa docelowa 6 mln osób w wieku 18-30 lat. Dobrowolny ZUS dla samozatrudnionych – grupa docelowa 1,2 mln samozatrudnionych.

Konfederacja

W przypadki Konfederacji, likwidacja podatku dochodowego dla wszystkich dotyczy całej rzeszy około 16,5 mln pracujących oraz około 9 mln emerytów i rencistów. Dobrowolny ZUS, wraz z zerową stawką podatku dochodowego, oznacza w praktyce „1000 plus” dla każdego z 2,5 mln płatników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: money.pl / nczas.com