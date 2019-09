Szokujące słowa Łukaszenki! „Polacy płakali, gdy wzięliśmy ich na cel! Powiedziałem: zabierajcie swoje rakiety…”

Łukaszenka kompletnie postradał zmysły? Jeszcze niedawno prezydent Białorusi usilnie starał pokazać się swoją niezależność od Rosji, a teraz staje się największym przyjacielem Putina. Jak stwierdził, właśnie z powodu braku zaproszenia dla „przyjaciela” nie pojawił się 1 września w Warszawie.

– Kiedy zaczęli mówić, oto 1 września, zaczęła się wojna, pomyślałem – a co to, święto? Cóż to za wydarzenie? To była katastrofa, faszyści zaczęli wojnę przeciwko Słowianom, przeciw naszym ludziom, przeciwko Polakom – mówił.

Na tym jednak nie zakończyły się kontrowersyjne stwierdzenia Aleksandra Łukaszenki. Prezydent pozwolił sobie stwierdzić, że Polacy zaczęli rozmieszczać różnego rodzaju rakiety, które między innymi na celu miały jego kraj. Jego zdaniem, sytuacja jednak znacząco zmieniła się, gdy Białorusini wybudowali własny system rakietowy.

– Oni płakali, żeśmy ich tam na cel wzięli… Mówię: zabierajcie swoje rakiety. Ja, prawda, dałem rozkaz i umieściliśmy w magazynie swoje rakiety. Odpowiedź będzie dokładnie taka. My nie chcemy z nikim wojować, ale nie pozwolimy więcej z nas kpić. Nikomu. Ani silnym państwom, ani słabszym – stwierdził prezydent.

Łukaszenka nie ukrywał również zdziwienia z faktu, iż do Warszawy na obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej nie został zaproszony Władimir Putin. Choć jak stwierdził „to sprawa Polaków” to jednak nie ukrywał, że jego zdaniem prezydent Federacji Rosyjskiej powinien być tam obecny.

Główny wkład w zwycięstwo wnieśli Rosjanie! Nie można upolityczniać takich spraw. Jeszcze nie wiadomo, gdzie będziemy za kilkanaście czy więcej lat – podkreślił.

Źródło: News.Tut.by / NCzas.com