Tajfun Faxai uderzył w Japonię. Samoloty i pociągi uziemione, dziesiątki tysięcy domów bez prądu [VIDEO]

W okolice Tokio z ogromną siłą uderzył w poniedziałek na ranem tajfun Faxai – poinformowała japońska telewizja NHK. Porywy wiatru osiągały prędkość 207 km/godz., 84 tys. domów zostało pozbawionych energii elektrycznej.

To jeden z najsilniejszych tajfunów w tym rejonie w ostatnich latach. Główne uderzenie miało miejsce w mieście Chiba, leżącym na wschód od japońskiej stolicy. Żywioł spowodował odwołanie ponad 171 lotów na lotnisku w Tokio, wstrzymanych zostało kilkanaście połączeń kolejowych.

Siła tajfunu była także mocno odczuwalna w sąsiednim mieście Ichikawa, gdzie wiatr wstrząsał całymi budynkami, a ulice zalane zostały ulewnymi deszczami. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach śmiertelnych, wiadomo tylko, że kilka osób doznało niegroźnych obrażeń.

NHK poinformowała, że około 5000 osób zostało ewakuowanych, z czego ponad połowa z turystycznej miejscowości Kamakura na południe od Tokio. Tam ludziom zagrażały osuwiska, ale nie było doniesień o poważnych zniszczeniach. Dla 390 tys. osób wydano zalecenie niezobowiązującej ewakuacji.

Meteorologowie przewidują, że Faxai, który porusza się bardzo szybko (25 km/godz.), kierować się będzie na południe, w związku z tym mieszkańcy Japonii mogą uniknąć kolejnych uderzeń.

Typhon Faxai is causing major disruptions for morning commuters. Central Japan Railway suspended some Tokaido Shinkansen bullet train services, but operations have now resumed.https://t.co/adoNBAppI3 pic.twitter.com/uYQM0pcPtk

