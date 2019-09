Tekturowe trumny i papierowe nagrobki – nowa eko-kwatera na cmentarzu pod Paryżem. Zieloni wariaci nie przepuszczą nawet umarłym

Nie tak dawno pisałem o pewnym „ekologicznym” trendzie biznesu funeralnego we Francji. Okazuje się, że lokalni politycy idą jeszcze dalej i proponują eko-cmentarz z… tektury.

Zamiast nagrobków z marmuru czy lastriko proponuje się co najwyżej stelę z surowego drewna i tekturową trumnę. Taką wizję postępowego cmentarza przedstawiła pani Pénélope Komitès, która jest jednym z zastępców mera Paryża odpowiedzialnym za tereny zielone, ale także cmentarze i działalność pogrzebową.

Na antenie Radia France Bleu Paris poinformowała, że taka „nowa przestrzeń grobowa” zostanie zainstalowana na paryskim cmentarzu Ivry-sur-Seine (departament Val de Marne). Cmentarze w samym Paryżu już od dawna nie oferują miejsc pochówku, a mieszkańcy korzystają z kilku wielkich nekropolii regionu stołecznego.

Jedną z nich jest cmentarz w Ivry, gdzie powstanie pierwsza w Île-de-France kwatera pochówków „eko”. Na razie wyznaczono na nią przestrzeń o powierzchni 1560 m2. Pénélope Komitès poinformowała, że w tej kwaterze nie można będzie stawiać żadnych pomników, ani kamiennych płyt.

Zwolennicy ekologicznego pogrzebu będą musieli podpisać specjalne oświadczenie w tej sprawie. Na tym nie koniec. Na eko-kwaterę nie trafi też nieboszczyk po tanatopraksji (balsamowanie zwłok). Ekologiczny ma być także strój na ostatnią drogę („ubrania zmarłego mają także szanować planetę”).

Dodatkowo podkreśla się, że rodziny dzięki takiej modzie na „ochronę środowiska” oszczędzą, bo wydatki będą przecież zminimalizowane. Tak twierdzi z kolei pani Sylvain Ecole, kierownik departamentu cmentarzy w paryskim ratuszu, która wyliczyła nawet, że eko-pochówek będzie tańszy o 20%.

Abandonner caveaux en béton et monuments en granit, privilégier des espaces naturels et cercueils en bois local ou en carton. L’ambition écologique se joue aussi dans nos cimetières. Inauguration de première division écologique au cimetière parisien d'@mairieivry @Anne_Hidalgo pic.twitter.com/gAYO6ELt8y — penelope komites (@PKOMITES) August 29, 2019

Zamiast nagrobków i grobowców miasto Paryż zapewni drewniane stele do wypisania na nich nazwisk zmarłych. Pierwsze pochówki „eko” w Ivry mają się obyć już jesienią. Inne miejsca tego typu zostaną wyznaczone do 2021 roku na podparyskich cmentarzach w Thiais, Pantin i Bagneux. Wcześniej taką usługę zaproponowało we Francji tylko miasto Niort w Nowej Akwitanii.

Un cimetière écologique installé près de Paris https://t.co/v8X0XR7A4W — Святослав Киров (@Slavian_Kyrov) September 9, 2019

Źródło: Radio France