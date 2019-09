Wałęsa pajacuje nawet na weselu własnej córki. Tym razem „odświętny” krój koszulki „KONSTYTUCJA” [FOTO]

Najsłynniejszy elektryk świata Lech Wałęsa znany jest z zamiłowania walki o konstytucję. Na wielu oficjalnych uroczystościach były prezydent pojawiał się w koszulce z tym napisem. Okazuje się, że nie odpuścił nawet na weselu własnej córki.

Magdalena Wałęsa, jedna z czterech córek byłego prezydenta wzięła ślub w ostatnią sobotę sierpnia. Jej mężem został Lech Kaźmierczyk, gdański radny. Co ciekawe, to on przyjął nazwisko żony, stając się drugim Lechem Wałęsą.

Ślub odbył się w Bazylice Mariackiej. Potem przyszedł czas na wesele. Zięć wrzucił potem zdjęcia na Facebooka.

Okazuje się, że były prezydent Lech Wałęsa nie odpuścił nawet na uroczystości ślubnej własnej córki. O ile założył spodnie od garnituru, o tyle miał na sobie koszulkę zamiast koszuli. Oczywiście z napisem „KONSTYTUCJA”.

Być może jednak okazał jakiś rodzaj szacunku dla uroczystości. W tej koszulce Wałęsa się jeszcze nie pokazywał. Jest ona cała biała, zaś napis „KONSTYTUCJA” napisany jest czerwoną czcionką.