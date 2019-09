„Easy rider” w rękach policji. Pijany, poszukiwany, z torbą narkotyków z motoroweru wprost do więzienia

Policjanci z Olsztyna otrzymali zgłoszenie w sprawie pijanego motorowerzysty. Po chwili zatrzymali 23-latka, który – jak się później okazało – wpadł w bardzo poważne tarapaty.

Wczoraj policjanci z Olsztyna zatrzymali mężczyznę wczoraj kilka minut po godzinie 17 na ulicy Bałtyckiej.

Kierujący miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze od samego początku nie mieli najmniejszych wątpliwości, że 23-latek był pijany. W czasie legitymowania znaleźli również foliowy woreczek w którym ukryta była marihuana.

Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary 3 miesięcy bezwzględnego więzienia, nie posiada on także uprawnień do kierowania pojazdem, którym się poruszał, a co więcej, motorower nie ma aktualnych badań technicznych.

Obecnie 23-latek przebywa w zakładzie karnym.

Źródło: warminsko-mazurska.policja.gov.pl