Kuba Wojewódzki zdruzgotany. Król TVN ofiarą oszustwa! „Naiwnych nie brakuje”

Niekwestionowany król TVN, Kuba Wojewódzki na swoim koncie na Facebooku ostrzega przed wyłudzaczami pieniędzy! Wiedząc, że ludzie z natury są ufni ostrzega ich, by nie wierzyli oszustom i nie dawali im pieniędzy. Zobacz o co chodzi!

Kontrowersyjny showman, w TVN zaskarbił sobie sympatię telewidzów, przede wszystkim poprzez swoje specyficzne poczucie humoru i to, że bez względu na sytuacje i temat potrafi on skierować rozmowę na tory żartu i satyry. Niejednokrotnie wyśmiewał on swoich gości, często stawiając ich tym samym w niezbyt zręcznej sytuacji.

Tym razem popularnemu Kubie nie jest do śmiechu. Okazało się, że użyto wizerunku Kuby Wojewódzkiego i Roberta Lewandowskiego by skusić ludzi na lewy program do zarabiania pieniędzy!

„Robert Lewandowski wyciągnął swój telefon i pokazał widzom, jak dużo zarabia pieniędzy dzięki temu nowemu systemowi do zarabiania, o którym aktualnie wszyscy mówią w Polsce” – brzmi niezwykle naiwnie reklama tajemniczego systemu.

„Nie dajcie się nabrać! To oszustwo!!!” – pisze zaniepokojony Wojewódzki do fanów.

Jak się okazuje wielu internautów dało się nabrać na tą tanią sztuczkę.

Internauci ostrzegają i komentują tą perfidną próbę wyłudzenie pieniędzy od ludzi.

„Ale ile ludzi się na to złapie łatwy zarobek….. Janusze….” – pisze jeden.

„Już od jakiegoś czasu krążą jakie rzeczy. Niestety naiwnych nie brakuje” – dodaje kolejny.

Źródło: Facebook