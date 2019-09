Łukaszenka potwierdza! „Białoruskie rakiety są wycelowane głównie w polskie obiekty”

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka udzielił wypowiedzi rodzimym mediom na temat systemu rakietowego „Polonez”. Powiedział, że są one wycelowane w miejsca zlokalizowane na terytorium Polski.

Łukaszenka został zapytany, dlaczego nie pojechał na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce. Prezydent odpowiedział dyplomatycznie, że wysłał na uroczystości swojego przedstawiciela, albowiem „z Zachodem chce żyć w pokoju”.

Co ważne, dodał również, że Białoruś „nie chce pokoju za wszelką cenę”. Prezydent został także zapytany o rozmieszczenie rakiet NATO na terytorium Polski.

– Płakali, kiedy białoruskie systemy rakietowe „Polonez”, wzięły na cel Polskę – mówił Łukaszenka. Potwierdził tym samym wcześniejsze przypuszczenia NATO, że rakiety te zostały wycelowane w obiekty na terytorium Rzeczypospolitej, głównie w bazy lotnicze.

System rakietowy „Polonez” to wspólne dzieło Białorusinów i Chińczyków. Rakiety te zostały oddane do służby w 2016 r. Mają one 300 km zasięgu i mogą przenosić głowice o masie 480 kg.

Obecnie system rakietowy „Polonez” znajduje się na wyposażeniu 336. Brygady Artylerii Rakietowej stacjonującej w Osipowiczach.

Źródło: kresy24.pl