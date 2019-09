Netanjahu ogłosił, że Izrael anektuje palestyńskie ziemie leżące w dolinie Jordanu. Ma błogosławieństwo USA

Premier Izraela, Benjamin Netanjahu, ogłosił plan anektowania ziem palestyńskich leżących między innymi w Dolinie Jordanu. Twierdzi, że ma na to zgodę USA i to część planu pokojowego Donalda Trumpa.

Netanjahu wezwał do głosowania na jego partię, Likud, w zbliżających się przedterminowych wyborach i zapewnił, że że jeżeli wygra to zaraz po wyborach ogłosi formalnie anektowanie ziem położonych w Dolnie Jordanu, a także na obszarze od Jezioro Galilejskiego do północnych części Morza Martwego.

– Nadszedł historyczny moment bo rozszerzyć władztwo Izraela na Judeę i Samarię – powiedział.

Netanjahu powiedział, że takie działania są ustalone ze Stanami Zjednoczonymi i ma to być część planu pokojowego, który wkrótce ma ogłosić Donald Trump.

Na razie brak reakcji ze strony amerykańskiego prezydenta lub innych wpływowych polityków. Jest to jednak jak najbardziej możliwe, że USA wyraziły zgodę na anektowanie palestyńskich ziem.

Wspierając Netanjahu w kampanii wyborczej wiosną tego roku Donald Trump i Stany Zjednoczone formalnie uznały, zwierzchność Izraela nad okupowanymi Wzgórzami Golan należącymi do Syrii.

Można było oczekiwać na podobne wsparcie w przypadku przedterminowych wyborów w Izraelu, które odbędą się 17 września.