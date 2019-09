[SONDAŻ] Konfederacja wchodzi do Sejmu! Najbardziej zyskała Lewica

Najnowszy sondaż pokazuje, że do Sejmu dostanie się pięć ugrupowań. Na czele PiS, na które głos oddałoby 43,5 proc. wyborców. Konfederacja uplasowała się tuż nad progiem wyborczym.

Z badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, iż na PiS głosować chce 43,5 proc. badanych; jest to wynik gorszy o 1,1 pkt proc. w porównaniu do ostatniego badania.

Na drugim miejscu z wynikiem 29,1 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska, która zanotowała spadek poparcia o 1,5 pkt proc.

Jedynym ugrupowaniem, które poprawiło swoje notowania jest Lewica. Wskazało na nią 13,9 proc. respondentów. To wzrost o 3,5 proc. w porównania do poprzedniego badania.

Do Sejmu dostałaby się także Koalicja Polska z poparciem 8,5 proc. ankietowanych. W poprzednim badaniu na koalicję Kukiz’15 z PSL chciało głosować 9,1 proc. badanych.

Na granicy progu wyborczego balansuje Konfederacja z wynikiem 5 proc. Poparcie dla jedynego prawicowego komitetu wyborczego utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie co w poprzednim badaniu, gdy wskazało na nią 5,3 proc. wyborców, co należy uznać za sukces biorąc pod uwagę częstotliwość z jaką jej politycy pojawiają się w mediach.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1044 osób. Ponieważ przeprowadzono je w dniach 30 sierpnia–4 września 2019 roku, nie uwzględnia więc ono wpływu kampanii szalonych obietnic jaką rozpoczęły partie tworzące „Bandę czworga”.

Źródło: wPolityce.pl