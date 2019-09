Terroryści zaatakowali podczas święta szyickiego. Kilkadziesiąt osób nie żyje [VIDEO]

Co najmniej 31 osób zginęło a ok. 100 zostało rannych we wtorek w irackiej Karbali podczas obchodów Aszury, jednego z najważniejszych szyickich świąt – poinformowało ministerstwo zdrowia Iraku.

Jak piszą agencje, bilans ofiar śmiertelnych może się jeszcze zmienić, ponieważ co najmniej 10 osób jest w stanie krytycznym. Ministerstwo nie wyjaśniło przyczyn tej tragedii, jednak według relacji świadków przy wejściu do mauzoleum wybuchła panika.

Aszura jest największym świętem w roku dla szyitów, którzy stanowią 15 procent muzułmanów na świecie. Obchodzona jest 10. dnia miesiąca muharram, czyli pierwszego miesiąca kalendarza muzułmańskiego. Tego dnia w 680 roku w bitwie pod Karbalą z wojskami kalifa Jazida z dynastii Umajjadów zginął wnuk Mahometa, Husajn ibn Ali, czczony przez szyitów jako trzeci imam i ich duchowy protoplasta.

Wydarzenia te przypieczętowały rozłam między szyitami a sunnitami. Imamowi Husajnowi ścięto głowę, a jego ciało okaleczono. Na znak pamięci tych wydarzeń w dzień Aszury miliony szyitów organizują procesje, czasem dokonując przy tej okazji krwawego samobiczowania i samookaleczenia głów. Pielgrzymi z całego Iraku kierują się w stronę świętego miasta Karbali, gdzie mieści się mauzoleum Husajna.

Urządzane są także domowe lub publiczne zgromadzenia i inscenizacje, w czasie których wspominane są, najczęściej w formie lamentowania, śmierć i poświęcenie ibn Alego.

Tłumnie obchodzone święto jest często wykorzystywane przez ugrupowania terrorystyczne do przeprowadzania zamachów. Najkrwawsze wydarzenia miały miejsce w 2004 roku w Bagdadzie i w Karbali, gdy w serii ataków na szyitów zginęło co najmniej 271 osób.

