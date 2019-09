To zdjęcie rozdziera serca! Koala chroni swoje dziecko przed pożarem. Wokół szalały płomienie [FOTO]

Ta fotografia po prostu chwyta za serce. Tysiące internautów nie ukrywa wzruszenia ze zdjęcia, które zostało opublikowane przez policję Jimboomba, w australijskim stanie Queensland. Widać na nim koalę, która chroni swoje dziecko przed pożarem.

Miś siedzący na upadłym konarze drzewa wziął pomiędzy łapy i praktycznie całym ciałem zasłonił młode przed wszechobecnymi płomieniami. Na jego ciele widać doskonale ślady dymu, a nawet przypalone futro.

Jak twierdzą funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, zagrożenie było ogromne, a reakcja matki w zasadzie uratowała życie dziecka.

Mama miała przypalone futro i uszy, ale wygląda na to, że dziecko było dobre chronione – powiedział funkcjonariusz Darren Ward.

Zwierzęta zostały zabrane do policyjnego radiowozu, gdzie natychmiast udzielono im pomocy. Policjanci starali się, w miarę możliwości, uspokoić zwierzęta. Jak informują, udało im się to dosyć szybko, ponieważ te wyczuły, że jest to ich ostatnia deska ratunku przed śmiercią w pożarze.

Obecnie koala znajdują się w rękach wolontariuszy z organizacji Wildcare. Przebywają pod stałą obserwacją, a ich stan określany jest jako dobry.

Źródło: Jimboomba Police / NCzas.com