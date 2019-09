W zapowiedzi PiS wątpi nawet minister PiS. Jadwiga Emilewicz widzi zagrożenia najnowszych postulatów władzy

To będzie trudna sytuacja przede wszystkim dla małych przedsiębiorców – oceniła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, odnosząc się do zapowiedzi podwyższania płacy minimalnej. Jednocześnie zapewniła, że będą przeprowadzone konsultacje w tej sprawie.

We wtorek rząd zajmuje się projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Stawki te powinny być ogłoszone w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów do 15 września.

Na sobotniej konwencji PiS zapowiedziano, że pensja minimalna wzrośnie od 1 stycznia 2020 r. do 2600 zł, do końca 2020 r. do 3000 zł, a do końca 2023 r. do 4000 zł.

Emilewicz w TVN24 powiedziała, że gdy obecny rząd obejmował władzę, płaca minimalna wynosiła „1700 zł i (była) niezmieniana przez wiele lat”. – Mnie się wydaje, że nam zabrakło solidarności przez te 30 lat, w podejściu wolnościowym zabrakło nam solidarności – oceniła.

Powiedziała, że zapowiedziany wzrost płacy minimalnej „to będzie trudna sytuacja przede wszystkim dla małych przedsiębiorców, dla tych zatrudniających pięciu do dziesięciu pracowników”. Jednocześnie zaznaczyła, że z myślą o tej grupie przedsiębiorców premier zapowiedział uzależnienie składki ZUS od dochodów. To na razie jedynie ogólnikowe hasła, bo projektu konkretnego nie ma.

Minister Emilewicz zapytana, czy wiedziała, że PiS ogłosi taki program, odpowiedziała, że nie było to z nią konsultowane. Dopytywana, czy zgodziłaby się na te propozycje, odpowiedziała: – Powiedziałabym na pewno, że to jest trudne, że to jest wymagające, że to wymaga konsultacji – i tak się wydarzy w końcu z tą zapowiedzią.

W połowie czerwca rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego (RDS), aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Teraz rząd zapowiada podwyższenie kwoty do 2600 zł.

Początkowo strona związkowa postulowała, aby minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone do co najmniej 2520 zł. Z kolei pracodawcy chcieli, aby płaca minimalna wyniosła nie więcej niż 2387 zł. Ostatecznie stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska Rady Dialogu Społecznego w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.

Źródło: PAP/nczas