Arabowie reagują na zapowiedź aneksji Doliny Jordanu przez Izrael. „To nowa agresja i zamiar pogwałcenia prawa międzynarodowego” [VIDEO]

Ministrowie spraw zagranicznych Ligi Arabskiej potępili we wtorek wieczorem zapowiedź izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu anektowania Doliny Jordanu jako „akt agresji” niweczący wszelkie szanse porozumienia pokojowego z Palestyńczykami. Zamiar Netanjahu potępiła również Arabia Saudyjska.

– Liga Arabska uważa to oświadczenie za niebezpieczne wydarzenie i nową izraelską agresję zapowiadającą zamiar pogwałcenia prawa międzynarodowego – głosi oświadczenie ministrów opublikowane po spotkaniu w Kairze.

Ministrowie podkreślili, że zdaniem Ligi „podważa to szanse wszelkiego postępu w procesie pokojowym i storpeduje jego podstawy”.

Arabia Saudyjska określiła zapowiedź Netanjahu jako „bezpodstawną” i podobnie jak Liga oświadczyła, że „to pogwałcenie prawa międzynarodowego podważyłoby wszelkie wysiłki na rzecz pokoju”. Rijad wezwał do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Organizacji Współpracy Islamskiej. Podobne oświadczenia wydały władze Autonomii Palestyńskiej i Jordania.

Palestyński Islamski Dżihad (PIJ) wystrzelił w wczoraj 5 rakiet na terytorium Izraela. Do ataku doszło w momencie gdy Netanjahu przemawiał w leżącym niedaleko Strefy Gazy mieście Ashdod. Przemówienie zostało przerwane, a izraelski premier został ewakuowany.

Izrael zbombardował w odpowiedzi na atak 15 celów położonych na terenie Strefy Gazy. Brak doniesień o ofiarach po stronie Palestyńskiej.

Netanjahu oświadczył we wtorek, że jeśli wygra przyszłotygodniowe wybory parlamentarne, ogłosi aneksję Doliny Jordanu, która jest częścią Zachodniego Brzegu, czyli terenów palestyńskich administrowanych przez Izrael.

– Ogłaszam dziś, że po ustanowieniu nowego rządu, mam zamiar zastosować suwerenność Izraela w Dolinie Jordanu i na terenach na północ od Morza Martwego – powiedział Netanjahu w przemówieniu telewizyjnym.

– Nie mieliśmy takiej okazji od Wojny Sześciodniowej i wątpię, że moglibyśmy mieć w ciągu najbliższych 50 lat – dodał.

Here's the map of Netanyahu's proposed annexation. It would essentially slice off the entire eastern edge of the West Bank and mean Jericho is a Palestinian island inside Israel territory.

Very hard for anyone to pretend Two States is still viable if this happens. pic.twitter.com/lfJp2PutW7

