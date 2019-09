Gwiazda disco-polo zwariowała! Piosenką wspiera polityka PiS w wyborach [VIDEO]

Casandra, to jedna z wschodzących gwiazd disco-polo, która piosenką postanowiła wesprzeć kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Nie spotkała się ona z najlepszym przyjęciem ze strony Internautów.

Kampania wyborcza nabiera tempa. Do wyborów został już tylko nieco ponad miesiąc, a w tym czasie zobaczymy zapewne jeszcze wiele żenujących spotów wyborczych, plakatów i haseł.

Marcin Duszek, kandydat numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu chełmsko-zamojskim, postanowił wzbogacić swoją kampanię o piosenkę disco-polo. Do słynnego „Ole Olek” Top One jest jednak bardzo daleko.

W opisie filmu na YouTube czytamy, iż jest to oficjalny spot kandydata PiS-u w wyborach do Sejmu. W samym teledysku do dość żenującej piosenki możemy zobaczyć Duszka w szkole, kościele, a także w…rycerskich klimatach.

Ten poziom żenady ciężko będzie pobić innym kandydatom. Pan Duszek naprawdę się postarał i na miesiąc przed końcem kampanii wysoko zawiesił poprzeczkę.