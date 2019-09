Kosiniak-Kamysz opowiada bajki o książętach i rycerzach! Kim jest Paweł Kukiz w tej historii? Pożartą przez zielonego smoka dziewicą

Kosiniak-Kamysz opowiada bajki o książętach i rycerzach. W tej historii Paweł Kukiz nie występuje, ale patrząc na jego relacje z PSLem, mógłby być dziewicą pożartą przez zielonego smoka.– Mieliście być książętami sprawiedliwości, a jesteście rycerzami hejtu – powiedział w środę w Sejmie podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prezes PSL.

W Sejmie trwa rozpatrywanie wniosku PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosek ma związek z ujawnieniem tzw. afery hejterskiej.

„Jest więcej polityki w wymiarze sprawiedliwości, postępowania są przewlekłe, brak jest przejrzystości i jasności. Zrobiliście wiele pseudo reform, dokonaliście wielu zmian, ale one sprowadzają się do jednego – do polityki w wymiarze sprawiedliwości” – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że ministerstwo sprawiedliwości w żaden sposób nie dokonało zmian. „Ministerstwo sprawiedliwości miało być manufakturą dobrej legislacji a stało się po prostu fabryką hejtu” – ocenił Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył też, że „ta część funkcjonowania państwa (wymiar sprawiedliwości – PAP) „ wymaga dzisiaj ogromnej naprawy. „Ją można zrobić tylko wtedy i tylko dobrze, kiedy doprowadzimy do rozdzielnia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i wyboru prokuratora generalnego w wyborach powszechnych” – oznajmił szef PSL.

Źródło: PAP