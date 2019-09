Podejrzewany o zabójstwo kobiety w Gorzowie zastrzelony przez niemiecką policję

26-latek podejrzewany o zabójstwo młodej kobiety w Gorzowie Wlkp. został zastrzelony przez niemiecką policję niedaleko Berlina – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

„Czekamy na oficjalne stanowisko w tej sprawie. Z przekazanych nam informacji wynika, że mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej niedaleko Berlina i kiedy wysiadał z auta sięgnął po broń. Wówczas jeden z niemieckich funkcjonariuszy strzelił do niego. W wyniku postrzału 26-latek zmarł” – powiedział PAP Maludy.

Dodał, że prowadzący sprawę czekają na przekazanie przez stronę niemiecką dokładnych informacji na temat przebiegu tego zdarzenia.

26-letni gorzowianin Paweł R. był poszukiwany od kilku godzin w związku z zabójstwem, do którego doszło w środę w jednej z pralni w Gorzowie Wlkp. Był podejrzewany o zastrzelenie pracującej w niej 26-letniej kobiety – obywatelki Ukrainy. Oboje znali się.

Do tragedii doszło krótko przed godziną 13. Sprawca wszedł do pralni przy ul. Owczej i z zimną krwią na oczach innych pracowników strzelił do 26-latki. Następnie wyszedł z budynku, wsiadł do samochodu i odjechał.

Policja szybko wytypowała podejrzewanego o dokonanie zabójstwa i ruszyła za nim obława. Informacja o jego poszukiwaniach trafiła do wszystkich jednostek w regionie i w ościennych województwach.

„Kryminalni powiadomili również niemiecką policję, gdyż poszukiwany mógł próbować uciec do tego kraju. Po kilku godzinach dotarła do nich (polskich funkcjonariuszy – PAP) informacja o zastrzeleniu mężczyzny podczas próby jego zatrzymania niedaleko stolicy Niemiec” – powiedział PAP Maludy.

Śledztwo będzie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. – przekazał PAP jej rzecznik Roman Witkowski.

