Przerażające sceny w Gliwicach! Pyton pojawił się w przydomowym ogródku. Najadł się i zwinął pod płotem

– Myślałam, że to żart znajomych, że gad jest plastikowy. Wzięłam kij i lekko go dotknęłam. Poruszył się. Zadzwoniłam po pomoc – opowiadała.

Bezradna kobieta wezwała straż. – Na miejscu rzeczywiście zobaczyliśmy jakiegoś węża. Skonsultowaliśmy się ze specjalistami. Okazało się, że może to być pyton tygrysi. Jesteśmy szkoleni na różne sytuacje. Także na takie. Zdjęliśmy węża z płotu i przewieźliśmy do schroniska, skąd trafił do leśnego pogotowia – opisywał dla SE.pl bryg. Dariusz Mrówka, rzecznik miejscowej straży.

Policja ustala teraz czy zwierze komuś uciekło czy też zostało porzucone przez nieodpowiedzialnego właściciela.

Mieszkanka ogródka zauważyła, że po tym jak zjawił się pyton pozbyła się pewnego problemu. – Może wąż był tu wcześniej? Zawsze miałam problem z nornicami, a teraz zniknęły. Może to robota pytona… – zastanawiała się pani Tatiana.