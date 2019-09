Szokujące nagranie! Amerykańskie F-35 zrzuciły 36 ton bomb na głowy dżihadystów [VIDEO]

Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło nalot na pozycje zajmowane przez ISIS w Iraku. Na wyspę gdzie mieli się znajdować spadły tony bomb.

Amerykańskie myśliwce F-15E i F-35A stacjonujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeprowadziły nalot na pozycje bojowników Państwa Islamskiego (ISIS) w prowincji Salahuddin w Iraku.

O bombardowaniu poinformował pułkownik Milles B. Caggins III, rzecznik prasowy Operation Inherent Resolve, czyli międzynarodowej koalicji pod przywództwem USA prowadzącej walki z ISIS.

U.S. Central Command press release described missions by U.S. Air Force F-15 and F-35 fighter jets to bomb the island of Qanus, located within the Salah ad Din Province of Iraq, using nearly 80,000 pounds (36,000 kilograms

Samoloty zrzuciły około 20 bomb o łącznej masie 36.000 kg. W ataku wykorzystano prawdopodobnie bomby szybujące GBU-39.

Airstrikes by the US F-35 against potential ISIS hideouts in Qanus island in Salahadin province #Iraq

Airstrikes by the US F-35 against potential ISIS hideouts in Qanus island in Salahadin province #Iraq

Była to część operacji irackich sił bezpieczeństwa pod kryptonimem „Black Dust” przeprowadzona w okolicach wioski Kanous w północno-wschodniej części prowincji.

VIDEO: Here's what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island.