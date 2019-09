Tajemniczy Austriak pozywa Jarosława Kaczyńskiego do sądu. Domaga się od prezesa PiS dużych pieniędzy!

„Austriacki biznesmen Gerald Birgfellner będzie domagał się od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pieniędzy na sali sądowej! Chodzi o 50 tys. zł, które austriacki biznesmen, jak twierdzi, przekazał szefowi partii rządzącej w związku z przygotowaniem inwestycji pod budowę wieżowca przez spółkę Srebrna” – podaje portal SE.pl.

Pierwsza rozprawa w tej sprawie odbyła się w warszawskim sądzie rejonowym 10.września br. Strony nie doszły jednak do porozumienia.

– Nie było woli zawarcia ugody, w związku z czym zakończyliśmy ten etap procedury – powiedział dla TVN24 Roman Giertych, prawnik Birgfellnera. Teraz przedstawiciel Austriaka zapowiedział złożenie normalnego pozwu.

A kim właściwie jest Birgfellner? To zięć kuzyna Kaczyńskiego, Jana Tomaszewskiego. I to właśnie on jest jednym z głównych postaci w ujawnionych przez Gazetę Wyborczą „taśmach Kaczyńskiego”. Na nagraniach prezes PiS miał dogadywać się z Austriakiem ws. powstania dwóch wieżowców w Warszawie, na gruncie, który należy do spółki Srebrna.

Źródło: se.pl, TVN 24