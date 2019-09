Dramat rocznej dziewczynki w Zachodniopomorskiem. Jej obrażenie wskazują, że padła ofiarą gwałtu!

Szpital w Szczecinku (zachodniopomorskie) powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa na 13-miesięcznej dziewczynce. Lekarze stwierdzili u dziecka ciężkie obrażenia ciała mogące wskazywać na seksualne wykorzystanie. Dziewczynka obecnie przebywa w jednym ze szpitali w Szczecinie.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie poinformował w czwartek, że w środę lekarze szczecineckiego szpitala powiadomili Prokuraturę Rejonową w Szczecinku o możliwości popełnienia przestępstwa na 13-miesięcznej dziewczynce. „U dziecka stwierdzono bardzo poważne obrażenia ciała” – powiedział Gąsiorowski.

Z informacji uzyskanych ze źródeł zbliżonych do śledztwa wynika, że obrażenia dziewczynki mogą wskazywać na jej wykorzystanie seksualne.

Lekarze ze szczecineckiej placówki, do której 13-miesięczną dziewczynkę przywieźli jej rodzice, jeszcze w środę zdecydowali, że konieczne jest przetransportowanie dziecka do placówki o wyższej referencyjności, do Szczecina.

„Prokuratura Rejonowa w Szczecinku prowadzi obecnie czynności, w tym procesowe. O ich wyniku będzie informować najwcześniej jutro z uwagi na dobro toczącego się postępowania” – powiedział Gąsiorowski.

Źródło: PAP