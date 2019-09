Janusz Korwin-Mikke wprost na temat systemu Pegasus: „jeśli Władza dostanie do ręki jakieś narzędzie to prędzej czy później je wykorzysta do walki politycznej”

W jednym ze swoich najnowszych wpisów na blogu Janusz Korwin-Mikke odniósł się do systemu Pegasus, który – jak wynika z dokumentów – został zakupiony przez polski rząd. Polityk nawiązał do tekstu Roberta Gwiazdowskiego, który stwierdził, że ma wiele do ukrycia przed władzą.

– Państwo nie stanie się silne przez to, że przyzna służbom specjalnym szczególne uprawnienia do inwigilacji obywateli i wyposaży je w odpowiedni do tego sprzęt. Za to prędzej czy później służby specjalne użyją praw i sprzętu, które otrzymały, przeciwko obywatelom – również przeciwko politykom, od których je otrzymały – pisze Korwin-Mikke.

Polityk zwrócił również uwagę na fakt, że ABW udostępniła „najważniejszym osobom w państwie” 3,5 tys. telefonów działających w systemie CATEL. Tych urządzeń nie da się podsłuchać.

– (…) ludzie niewinni mogliby się nie bać, gdyby w ABW, CBA itd. pracowali święci. Tak jednak, obawiam się, nie jest. I np. WCzc.Jarosław Gowin na pewno boi się, że moja rozmowa z Nim zostanie przekazana do WCzc.Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto nie wiadomo, czy tajniki rozmowy prezesa jednej wielkiej firmy z drugim nie zostaną (za sowitą opłatą) przekazane firmie trzeciej – dodaje Korwin-Mikke.

Jeden z liderów Konfederacji przestrzega również obywateli. Jego zdaniem, za jakiś czas władza z pewnością zechce wykorzystać system Pegasus do walki politycznej.

– Jednak, co najważniejsze: jeśli Władza dostanie do ręki jakieś narzędzie to prędzej czy później je wykorzysta do walki politycznej. To jest ludzkie i zrozumiałe. To się zdarzało nawet wtedy, gdy państwami rządzili arystokraci, którym od dziecka wbijano w głowy, że pewnych rzeczy, (np. podsłuchiwać) robić nie wolno – a co dopiero dzisiaj? Jeśli polityk wierzy, że jego działania są dobroczynne dla Polski, to uważa, że MUSI zrobić wszystko, by utrzymać się przy władzy i móc dalej działać!! Dla Polski… Dlatego Władzy nie wolno tych narzędzi dawać do ręki – wyjaśnia.

Źródło: korwin-mikke.pl