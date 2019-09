Konsultacje w sprawie sztucznego zapładniania lesbijek. Masoneria „za”, wierni – „przeciw

Parlament francuski zajmuje się tzw. ustawą bioetyczną, która otwiera drogę do posiadania dzieci przez pary lesbijskie. Kulminacja prac deputowanych, ale i protestów w tej sprawie spodziewana jest październiku. Trwają jednak prace komisji i tzw. wysłuchania stron społecznych.

Punkt o inseminacji lesbijek ustawy został już przyjęty na komisji parlamentarnej. Tylko deputowani centroprawicowych Republikanów zgłaszali tu wątpliwości, mówiąc wprost m.in. o otwieraniu drogi do surogacji, czyli wyposażaniu w niedalekiej przyszłości w dzieci także par homoseksualnych. Zostali jednak przegłosowani.

Dyskusja była dość ożywiona. Mówiono o granicy wieku dla sztucznie zapładnianych kobiet, przechowywaniu gamet, zakazano zapładniania po śmierci dawcy, itp. W sumie rozwiązywano problemy, których sami sobie nawarzyli.

Parlamentarna komisja ds. bioetyki zajmowała się też wysłuchiwaniem stron społecznych. Byli tu m.in. przedstawiciele różnych religii, ale też lóż masońskich. O ile chrześcijanie dzieli się swoimi wątpliwościami w kolejnym kroku ku degradacji tradycyjnej rodziny (poza protestantami), pięć głównych obediencji masońskich, takich obiekcji nie miało.

Francuska masoneria wspiera tworzenie „nowego” społeczeństwa i „nowej” moralności. Nawet katolicki, ale mocno lewicowy „La Croix”, który unika tematu wolnomularzy, tym razem skonstatował, że aż pięć lóż masońskich występował w tych wysłuchaniach jako przedstawiciele „prądów filozoficznych”.

Liczba konsultowanych lóż była większa od liczby przedstawicieli religijnych kultów (tylko trzy religie, bowiem muzułmanie zaproszenie odrzucili). W dodatku, jak pisze „La Croix”, „mimo pewnych niuansów, wszyscy przywódcy masonerii opowiedzieli się za otwarciem PMA (in vitro) dla wszystkich kobiet”. Chociaż owe konsultacje społeczne niczego niemal nie zmieniają, to jednak to nadzwyczajne traktowanie masonerii sporo o proweniencji tej ustawy podpowiada.

Źródło: AFP/ La Croix/ Medias-presse.info