Narada o podziale funduszy UE, czyli szczyt szefów państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów zachodnich. Premierzy naszego regionu knują w Pradze

W Pradze obydwa się w czwartek 12 września spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym uczestniczyć będą też szefowie rządów krajów Bałkanów Zachodnich. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Rozmowy mają się skoncentrować głównie na strategii przyjęcia kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po 2020 r. Drugim tematem jest poszerzanie UE

Wspólna regionalna strategia wobec Brukseli jest niewątpliwie rzeczą korzystną. Problem polega na zachowaniu solidarności takiej grupy. Poprzednie lata pokazały, że Niemcy, czy Francja potrafią wyciągać z tego regionalnego stawu pojedyncze ryby podsuwając im indywidualne przynęty.

Spotkanie odbywa się na Zamku Praskim, a jego gospodarzem jest premier Andrej Babisz. Jest to „obiad roboczy”. Po konferencji prasowej, wczesnym popołudniem premierzy wracają do swoich krajów, a w przypadku Mateusza Morawieckiego będzie to powrót do województwa śląskiego, gdzie prowadzi swoją kampanię wyborczą.