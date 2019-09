„Oborowa” Szydło wysyłana na wieś. Tragiczny wynik poparcia w sondażu dla byłej premier

Osoba Beaty Szydło wciąż wywołuje wielkie emocje. Mimo że była premier od kilku miesięcy zasiada w Parlamencie Europejskim, to jej nazwisko wciąż przewija się w sondażach na następcę Mateusza Morawieckiego. Badanie podzieliło Polaków.

Z sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu” wynika, że zaledwie 4 proc. Polaków widzi ponownie na stanowisku Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło. Wiele osób ten wynik wręcz ucieszył.

„No nareszcie oborowa do wideł”, „Może wrócić na wieś doić krowy” – komentuje część użytkowników Facebooka. Jak to w takich przypadkach bywa, znaleźli się również obrońcy byłej premier. „Aż się nie chce komentować takich bzdur, same lewackie komentarzyki, kupa baranów” – brzmi jeden z komentarzy.

Mimo śladowego wręcz poparcia, Szydło i tak znalazła się na trzecim miejscu wśród „najlepszego kandydata PiS” na premiera. Tyle samo ankietowanych widzi na tym stanowisku Zbigniewa Ziobro.

Konkurencję zdeklasował Mateusz Morawiecki. 66 proc. wyborców PiS chce, by po wyborach to on nadal zasiadał w fotelu premiera. Tylko 12 proc. wskazało Jarosława Kaczyńskiego, a 2 proc. Jarosława Gowina. 12 proc. nie ma zdania w tym temacie.

Źródło: se.pl/nczas