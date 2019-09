Pięciu reaktorom jądrowym we Francji grozi wyłączenie. Mają wadliwe elementy, a Greenpeace czepia się węgla w Polsce

Firma Framatome, wykonawca elektrowni atomowych, poinformowała francuskiego operatora energetycznego EDF, że zainstalowane nowe elementy w pięciu reaktorach atomowych, które już pracują lub mają wejść wkrótce do użytku, mogą być wadliwe.

W czwartek 12 września przewodniczący Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) Bernard Doroszczuk poinformował, że „co najmniej” pięć reaktorów jądrowych może zostać wyłączonych z produkcji energii.

Potencjalne wady elementów elektrowni jądrowych dotyczą pięciu reaktorów, ale są to dane tylko dla Francji. ASN nie wyklucza ich zamknięcia, „jeśli będzie to konieczne”.

Koncern EDF zajmujący się dostawami prądu ma wątpliwości, czy firma Framatome przestrzegała odpowiednich procedur przy produkcji i montażu tych elementów. Wadliwych części może być więcej. Dokładniejsze dane zostaną podane po inwentaryzacji w przyszłym tygodniu.

ASN zapewnia, że zapewni bezpieczeństwo i może w dowolnym momencie podjąć decyzję o wyłączeniu reaktorów. W 2017 r. agencja tymczasowo wstrzymała prace przy czterech reaktorach elektrowni Tricastin w departamencie Drôme.

#France's EDF/Framatome has discovered substandard welds in the steam generator stage of some of its power plants, so carrying out further studies. Anti-#nuclear crowd raising alarm but has zero to do with nuclear containment. It's about potential for steam leaks in generators.♨️ https://t.co/qbPGMZlhsm

— John Quakes (@quakes99) September 10, 2019