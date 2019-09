„Pirackie popisy” i standardy polityków Koalicji Obywatelskiej! Kidawa-Błońska dała przykład opozycji totalnej

Kierowca Małgorzaty Kidawy-Błońskiej popisał został piratem drogowym. Szarżował po ulicach Warszawy wioząc kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na urząd premiera, łamiąc kolejne przepisy ruchu drogowego i narażając na niebezpieczeństwo innych kierowców, a także rowerzystów i swoją pasażerkę.

Politycy Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie z pogardą wypowiadali się o kolizjach rządowych limuzyn. Tymczasem ich zachowanie w ostatnim czasie jest absolutnie karygodne.

W poniedziałkowy poranek Małgorzata Kidawa-Błońska wybrała się na spacer ze swoim psem, po czym wsiadła do limuzyny podstawionej pod jej dom, skąd w dużym pośpiechu ruszyła do hotelu sejmowego. To, co stało się później, po prostu nie mieści się w głowie!

Kierowca Kidawy-Błońskiej pędził na złamanie karku za nic mając przepisy ruchu drogowego. Chcąc ominąć uliczne korki, mężczyzna zjechał na buspas, którym pędził przed siebie. Gdy dalsza jazda okazała się niemożliwa, zjechał na ścieżkę rowerową.

Wyczyn ten wart jest przynajmniej 5 punktów karnych i 300 zł mandatu (4 punkty i 100 zł za przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h, 1 punkt i 100 zł za jazdę buspasem oraz 100 zł za jazdę po ścieżce rowerowej). Jednak nie to jest najbardziej wstrząsające. Fakt, że kierowca kandydatki na urząd premiera za nic ma ludzkie zdrowie i życie jest przerażający.

– Gdyby ścieżką jechali rowerzyści, znaleźliby się w poważnym niebezpieczeństwie – mówi dla „Faktu” wiceprezes fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym Wojciech Pasieczny.

To nie pierwszy taki popis polityków Koalicji Obywatelskiej w ostatnich dniach. Wczoraj bowiem prawo jazdy stracił Adam Szejnfeld, który pędził swym BMW 101 km/h w terenie zabudowanym.

Łamanie przepisów drogowych to naprawdę nie są żarty. Tym bardziej gdy czynią to politycy, którzy w mediach kreują się na osoby niezwykle kompetentne i na wysokim poziomie. Swoimi ostatnimi dokonaniami sami sobie wystawili świadectwo, również wtedy, gdy korzystali z usług profesjonalnego kierowcy.